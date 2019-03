‘Pensiones, deuda interna que alcanza 150% del PIB’

El tema de las pensiones es el problema financiero más grande que enfrenta el país en este momento, pues se gasta ya 18% del Presupuesto de Egresos en este rubro, afirmó el actuario Francisco Miguel Aguirre FaríasEl profesionista saltillense es sin duda una autoridad en el tema, ya que a través de su despacho Valoraciones Actuariales ha realizado más de 200 reformas a sistemas de pensiones de estados, universidades e instituciones como el IMSS, ISSSTE y Banco de México.“Efectivamente ya nos cuesta 18% del Presupuesto federal, pero además va a crecer hasta llegar a 24% en 2035, para luego empezar a decrecer por efecto de las reformas que ya se han logrado.“Visto de otra manera, a valor presente, esa deuda oculta, esa deuda interna, equivale a 150% del PIB (Producto Interno Bruto) según nuestras estimaciones”, expresó Aguirre Farías en una entrevista en el programa Despega con Chuchuy.Expresó que el tema de las pensiones siempre es bienvenido porque se trata de de proteger a las personas cuando ya no pueden trabajar por invalidez, por retiro o por edad, y el problema es que 55% de la gente no tiene acceso a pensión.“Ahora con los modelos de 65 y Más y 68 y Más van a recibir mil 250 pesos por mes, lo cual es muy poco, y un segundo grupo que está en el IMSS recibirá un poco más, pero poco a poco van transitando hacia el régimen de las Afores, en el que al final de su vida útil solo tendrán derecho a no más de 20% de su último salario, y 70% no va a alcanzar una pensión por no contar con el número de semanas cotizadas.“Hay otro grupo de mexicanos, 12% del total, que son servidores públicos y universitarios, quienes tuvieron derecho de jubilarse con 25 o 30 años de servicio, por lo que a los 45 o 50 años se pueden jubilar con 100% de su salario y traspasan sus derechos a beneficiarios si fallecen, con incrementos como si estuvieran en activo”, expresó.Francisco Miguel Aguirre señaló que debido a lo anterior las pensiones en México llegan ya a 150% del pasivo contingente en relación con el PIB.