Pensiones por Afores no llegarán a 20%: experto

Saltillo, Coah.- Al señalar que las pensiones mediante las Afores difícilmente alcanzarían 20% del último salario, el experto Francisco Miguel Aguirre dijo que tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en querer reformar el actual sistema pensionario para que los trabajadores puedan recibir un monto más justo.



El actuario saltillense, quien encabeza el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, declaró en Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, que “el Presidente dijo el martes que los primeros pensionados en 2024 y 2025 recibirán la mitad de su último salario, pero se fue muy alto, difícilmente van a alcanzar 20% de su últimos salario”.



Mediante Valuaciones Actuariales del Norte, Aguirre Farías ha realizado 237 reformas de pensiones a municipios, estados, universidades e instituciones, y la 238 sería el proyecto de ley que el Gobierno de Nuevo León presentó el martes a su Congreso para modificar la Ley del Isssteleón.



“Como país tenemos un grave problema financiero en esa parte, para los trabajadores que empezaron a laborar y cotizar después del 97, con el sistema de aportaciones Afores, pues no van a llegar a 20% del último salario, entonces la gente va a tener una pensión mínima y vamos a tener un país de viejos y pobres”, advirtió.



Pasivo gigante



Insistió en que el país tiene en el tema de pensiones un gran pendiente por resolver porque es más grande que una gran deuda interna. “Estamos hablando de que el pasivo contingente del Gobierno federal es de 150% del PIB, y hoy el gasto por pensiones significa 18% del Presupuesto de Egresos.



“La mayor parte de esos recursos es para hacer frente a sistemas de universidades e instituciones públicas, donde la gente se jubiló a los 45 o 50 años con 100% del último salario, y para seguir cubriendo algo así no hay dinero que alcance, por eso se requieren modificaciones, que si bien no son una solución para bajar el gasto en forma inmediata, sí sirven para ir aminorando el problema”, expresó.



El reconocido actuario saltillense dijo haber sido contactado ya por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo para ir avanzando en la presentación de un proyecto o una propuesta en torno al tema.



“Les dije: ‘Me sorprende que se sorprendan porque desde que se hizo ley hemos estado insistiendo que esto no va a funcionar así para los trabajadores, y no es que se tenga que eliminar todo el sistema de las Afores, sino que tienen que incrementarse los fondos de las aportaciones, para que los trabajadores aspiren a recibir una pensión mucho más justa’”, concluyó.