Pentágono admite que investiga el fenómeno OVNI

El Pentágono, sede del Departamento de defensa (DoD por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, confirmó finalmente al diario norteamericano New York Post, que sí investiga los reportes sobre objetos voladores no identificados, conocidos popularmente como OVNI, un tema del que solía no emitir comentarios.De hecho, un portavoz del DoD admitió al Post que tenían una iniciativa gubernamental secreta bajo el nombre "Programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales" que "realizaba investigaciones y buscaba identificar fenómenos aéreos".Sin embargo, la Defensa estadounidense cerró ese programa en 2012. Pero el portavoz Christopher Sherwood reconoció que el departamento todavía investiga supuestos avisos de avistamientos de aeronaves alienígenas."El Departamento de Defensa siempre está preocupado por mantener una identificación positiva de todas las aeronaves operando en nuestro entorno operativo, así como la identificación de cualquier potencial capacidad extranjera que pueda significar una amenaza para la seguridad doméstica", señaló Sherwood."El Pentágono continúa y continuará investigado, a través de su procedimientos ordinarios, los reportes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores del Ejército estadounidense, en función de protegernos contra cualquier sorpresa estratégica realizada por los adversarios de nuestra nación", añadió Sherwood.Para uno de los investigadores secretos de OVNIs para el gobierno británico, Nick Pope, los comentarios realizados por el portavoz del Pentágono son una revelación "bomba"."Las declaraciones oficiales previas eran ambiguas y dejaban una puerta abierta a la posibilidad de que el Programa avanzado de identificación estaba simplemente interesado en tratar amenazas aeronáuticas de última generación, como misiles, drones y 'aeronaves', como las llaman los escépticos", agregó Pope en declaraciones al Post."Esta nueva admisión deja claro que ellos realmente estudiaron lo que el público popularmente conoce como OVNI", dijo Pope.Los activistas del fenómeno OVNI, que creen que estas aeronaves no identificadas provienen efectivamente de tecnología alienígena o extraterrestre, señalaron por su parte que el uso de la frase "fenómenos aéreos no identificados" es inédita por su franqueza, de acuérdalo con John Greenewald Jr.El activista, que tiene un sitio web llamado "The Black Vault" o "La bóveda negra", donde recopila archivos desclasificados del gobierno que hablan sobre reportes de ovnis, así como "avistamientos" de "Pie Grande" y otros temas, admitió que se encuentra en "shock"."Estoy así por la expresión que usaron, ellos aparentemente se han tomado mucho trabajo para no llamarle de esa manera a esos fenómenos", expresó. "Creo que es una declaración muy poderosa, porque ahora tenemos evidencia oficial que nos dice 'sí, teníamos un programa que se encargaba de esotro casos'", completó.Greenwald espera que en el futuro el Pentágono libere más información acerca del programa mencionado, ya sea mediante la divulgación voluntaria o a través de solicitudes por medio de la Ley Federal de libertad de información (FOIA por sus siglas en inglés).