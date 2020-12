Pentágono rechaza cooperar con equipo de inteligencia de Biden

Escuchar Nota

Según informó el viernes la agencia norteamericana de noticias, citando a un ex alto funcionario de inteligencia,(el Pentágono).Asimismo, una fuente de Defensa, bajo la condición de anonimato, informó aque se celebró el mismo viernes una reunión con altos funcionarios de esa Cartera sobre, pero no se discutieron cuestiones de inteligencia.indicó queEl Departamento de Defensa de EU no ha negado estos reportes, mientras que una portavoz del Pentágono negó haber actuado mal y dijo que continuaría trabajando con el equipo de transición para programar todas las entrevistas, sesiones informativas y actualizaciones solicitadas. Sin embargo, el equipo del demócrata no ha ofrecido comentarios al respecto.Esto tuvo lugar en momentos que el proceso formal de transición del poder a Joe Biden ha sido lanzado, pero el presidente inmobiliarioEl inquilino de la Casa Blanca, insistiendo en su, aún no ha reconocido la victoria de Biden y ha recurrido a argumentos, como el, o que llevará el tema de las elecciones a instancias judiciales para revertir los resultados a su favor.Sin embargo, hasta ahora,en sus intentos por permanecer en el poder.El pasado 23 de noviembre, después de que Trump, sin reconocer su derrota electoral, diera luz verde a la, el Pentágono anunció su predisposición de colaborar en el proceso del traspaso del poder al demócrata.