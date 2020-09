Pep Guardiola desea renovar contrato con el Manchester City

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pep Guardiola tiene claro que desea seguir por mucho tiempo más en el Manchester City, un club que nunca ha dudado de su trabajo, como él mismo lo mencionó, y le ha brindado el máximo apoyo, aunque sabe que para lograrlo deberá hacer los méritos suficientes.



“Me encantaría, pero tengo que merecerme continuar. El club tiene unos estándares y tengo que estar al nivel. Todo depende de qué resultados se logren”, comentó en conferencia de prensa previo al duelo ante el Wolverhampton dentro de la Premier League.



Guardiola tiene contrato hasta 2021, aunque tiene la disposición a negociar una extensión, eso sin dejar de insistir en la importancia de resultados, sobre todo después de una temporada en la que el City no pudo trascender en la Premier y se fue de la Champions en los Cuartos de Final ante Lyon.



“No estaría en el City si no tuviera todavía deseo de jugar bien, de disfrutar de estos futbolistas y de poder ayudarles. Mantengo intacta la pasión. Quizá más que nunca”, añadió el estratega quien aclaró que todavía no ha hablado con la directiva.