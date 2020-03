Pepe Gordon y su pasión por la ciencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los gatos, a unos cuantos días de nacidos, apenas si pueden ver. Sus nervios ópticos no están del todo desarrollados, y las primeras imágenes son fundamentales para establecer conexiones para que su mirada funcione.



Los ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1981, David Hubel y Torsten Wiesel, experimentaron con gatos durante este periodo crítico, colocándolos en cajas cuyas paredes solo tenían lineas horizontales. ¿El resultado? Felinos que chocan y tropiezan con patas de sillas y mesas, pues sus conexiones neuronales jamás estuvieron expuestas a líneas verticales.



Sin duda alguna, los humanos son como esos gatos, con una mirada condicionada y confinados en cajas de las cuales sólo les es posible salir mediante la ciencia y el arte, como lo muestra el novelista, ensayista y traductor Pepe Gordon, destacado divulgador científico, en su reciente entrega para niños Gato Encerrado (Sexto Piso, 2019).



“Es un libro que, de alguna manera, nos plantea que se hace mirada al mirar. Que el ejercicio de la mirada nos permite refinar la capacidad de percepción”, puntualiza en entrevista Gordon, parafraseando al poeta Antonio Machado.



Un colorido libro pop-up interactivo -uno de los más vendidos por Sexto Piso en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara-, cuyas ilustraciones e ingeniería corrieron a cargo del chileno Sebastián Ilabaca, y que plantea las siguientes interrogantes: ¿qué nos pasa a los seres humanos, en qué cajas estamos encerrados? ¿Cuáles son los muros de nuestra caja?



“Que parecen no ser muros, porque se trata de una cárcel lujosa en la que tenemos mares, en la que tenemos árboles, estrellas de mar, y no nos damos cuenta de que estamos delimitados por las primeras imágenes que estamos apreciando”, expresa el autor, quien cita al ensayista francés Gaston Bachelard acerca de que imaginar quiere decir “ir más allá de las imágenes primeras”.



En el caso de los gatos del experimento, tales imágenes son las líneas horizontales; pero en el caso de nosotros, los seres humanos, nuestras imágenes primeras son tan vastas, tan amplias, que no nos damos cuenta, dice Gordon, que podríamos tener también la imagen de un agujero negro a millones de años luz de la Tierra. “Pero hasta allá no alcanza nuestra mirada”.



“Entonces, justamente lo que hacen los ojos de la ciencia y los ojos del arte es crear boquetes en las cajas en las que estamos encerrados para ir más allá de los límites que podemos concebir”, enfatiza el autor.



“Los instrumentos de la ciencia y los instrumentos del arte se vuelven complementarios. Cada uno tiene sus rigores, pero el elemento en común en ambos es una gran imaginación creativa que permite, precisamente, utilizar el potencial de nuestro cerebro para cruzar las fronteras del conocimiento y, verdaderamente, imaginar; divertirnos con lo que el arte nos dice sobre los ojos del gato y lo que está detrás de los ojos del gato”, finalizó Gordon.