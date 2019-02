Pepewates, un orgullo emprendedor

Emprender es para valientes, pero no significa que sea para aquellos sin miedo, sino para aquellos que anteponen sus ideales y luchan hasta ver sus sueños tomar forma. José Antonio López Espinosa lleva siete años en este proceso, construyendo día a día a Pepewates.En 2012, cuando tenía 23 años, ya casi para concluir sus estudios de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, se le ocurrió envasar mezclas de botanas para vender en los juegos de futbol americano de los Borregos. Primero invirtió 500 pesos, pero reinvirtiendo la utilidad una y otra vez le fue dando forma al negocio.Pepewates ha ido creciendo poco a poco. Pasó de un vaso preparado en la cocina de su casa, a un sistema de producción, empaquetado y distribución que hoy llega a todo Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, además de que exporta a Estados Unidos mediante un broker (organizador de transacciones entre vendedor y comprador), donde los productos son reempacados bajo otra marca en Nueva York.Al corto plazo, Pepewates ya estaba abriendo también sus primeras cafeterías en alrededor de 25 escuelas, entre universidades e instituciones privadas, y en 2014 logró acceder a la cadena Walmart de México, que en esos días la seleccionó como una de las Pymes con más crecimiento en el noreste del país.“Desafortunadamente el crecimiento llegó muy acelerado y no teníamos la capacidad de respuesta para hacer frente a esa gran oportunidad que se nos estaba presentando, sin embargo fue una gran oportunidad de crecimiento-aprendizaje… nos capitalizamos un poco, pero las cadenas te piden mucho crédito, solvencia no nos daba tanto el flujo”, explicó José Antonio.Fue una época de decisiones y el emprendedor optó por una mayor expansión orgánica. Se dio la posibilidad de adquirir una empresa de botanas que había quebrado en Saltillo y por fin echaron a andar nuevamente las máquinas, que ahora se han ido adaptando.Para 2015, Pepewates comenzó a fabricar sus propias papas fritas y hoy en día se ha convertido en la firma con mayor presencia en ese mercado. Diariamente procesa 6 toneladas de papa cruda.El año pasado logró su primera exportación a San Antonio, Texas, con su propia marca, aunque todavía trabaja en consolidar este proyecto.A diferencia de varios competidores regionales, Pepewates está decidida a crecer mediante la innovación. Por ejemplo, tiene avances significativos en una línea automatizada de producción de papa.La firma saltillense no sólo ha crecido en el número de colaboradores en tres turnos, sino que también es la puerta para otros emprendedores, quienes empaquetan y venden sus productos.Actualmente Pepewates cuenta con un catálogo de 70 productos, aunque sigue desarrollando otros, así como presentaciones atractivas. Asimismo, desarrolla uno basado en el nopal horneado con chía, amaranto y linaza, que será elaborado en una planta que está por abrir. Este producto sería exportado a China.Pepewates se encamina también a iniciar su sistema de franquicias. Aunque ya tuvo un primer intento, pero no funcionó como esperaban, pues la distribución y la logística se complicaron. Se espera que para el próximo año aterrice este proyecto.López Espinosa reconoció que México es un país necesitado de emprendedores que generen ideas y aporten valor.“El miedo a emprender siempre va a existir, pero la diferencia es la tenacidad y la pasión por tu idea; no se trata de hacerse rico, sino de generar ideas con valor… El camino es muy difícil, pero una vez que logras encontrar tu vocación, te vuelves imparable”, expresó.