Pequeña de 3 años muere al atragantarse con una uva

Francisco I. Madero, Coah.- Una menor de tres años de edad perdió la vida luego de ahogarse con una uva la tarde de ayer en el municipio de Francisco I. Madero.



Alrededor de las 15:30 horas, hasta el área de urgencias del Hospital General de Francisco I. Madero, arribó un automóvil en el que transportaban a la pequeña Miranda.



Los padres de la menor ingresaron al hospital gritando por auxilio, y explicaron que su niña no reaccionaba y necesitaba ayuda urgente.



El personal médico de inmediato revisó a la menor de edad, sin embargo, esta ya no contaba con signos vitales, por lo que declararon su muerte de manera oficial.



Ante la situación, el personal dio parte a las autoridades y les explicó lo ocurrido.



Según el testimonio de de los padres, todos se encontraban en su casa localizada en el ejido Los Ángeles del municipio de Matamoros.



La niña estaba comiendo uvas cuando comenzó a tener dificultades para respirar y de inmediato comenzaron a reanimarla, sin embargo, al percatarse de que sus esfuerzos eran en vano, la subieron a su vehículo y se dirigieron al hospital de Francisco I. Madero, por ser mas cercano.



Fue a su arribo que la menor llegó inconsciente y al ser valorada por el personal, fueron informados de que su pequeña ya no contaba con vida.



Los otorrinolaringólogos alertan del peligro que supone que los niños menores de cinco años coman uvas enteras.



Los especialistas indican que este alimento es la tercera causa de incidentes de ahogamiento, sólo por debajo de los hot dogs y los caramelos.



Los expertos prohíben dar a los niños menores de tres años cualquier tipo de fruto seco sin moler y recomiendan no hacerlo hasta los cinco o seis años, por el alto riesgo que existe de atragantamiento y asfixia.