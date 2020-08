Pequeño astronauta es captado en Hospital de Oaxaca; se protegía del Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La imagen de un niño dentro de un hospital en Oaxaca se volvió viral debido a su singular indumentaria, ya que su madre decidió protegerlo del coronavirus de una forma muy original y divertida.



El pequeño se protegía con un traje blanco parecido al que utiliza el personal médico de atención Covid, así como unos guantes, googles, cubrebocas y careta, pero para hacer esto más original, su ingeniosa madre A. Cabrera, diseño dos tanques que parecían propulsores de fuego, ésto con la finalidad de tener el disfraz completo de un astronauta.



Tal peculiaridad fue captada por un usuario de redes sociales, quien no dudó en subir las fotografías a facebook, logrando que el pequeño astronauta y su madre se ganaran los aplausos de los internautas.







Algunos de los comentarios mostraban su reconocimiento:



"El pequeño Astronauta nos hizo el día, saber que hay padres que por necesidad tienen que llevar a los pequeños a ciertos lugares, y no solo toman medidas sino lo hacen parte de un juego, nos ha emocionado".







Bien se sabe que durante la pandemia, lo recomendable es que los menores de edad estén en confinamiento absoluto, sin embargo, esto no siempre es posible, en situaciones de emergencia los niños tienen que salir, así como esté pequeño que acompaño a su madre bien protegido.