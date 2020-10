Pequeños comerciantes revelan que canasta básica se ha encarecido 25%

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los 33 productos de consumo obligado de la canasta básica cerraron el mes de septiembre con un aumento interanual promedio de 25 por ciento, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).



“La mayoría de los pronósticos del clima nos hablan de que tendremos un invierno gélido, debido al efecto “Niña”, que afectará la producción agrícola por las bajas temperaturas y fuertes heladas que se esperan. Esta escalada de precios afectará a prácticamente todo el territorio nacional.



Son muchos los productos que sufrirán de una baja cosecha por covid-19, la Influenza H1N1, heladas y sequías. El 2020 lo cerraremos con una tendencia al alza de los precios de los productos de consumo obligado de la canasta básica”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo.







De acuerdo con el monitoreo mensual de la Anpec, en el último trimestre el tomate verde se encareció 49.7 por ciento; en tanto, el precio del arroz subió 47.6 por ciento; el limón, 46.24 por ciento; frijol, 44.4 por ciento; lentejas, 42 por ciento; cebolla, 39.9 por ciento; jitomate, 35.29 por ciento; chile serrano, 24.44 por ciento; café soluble, 23 por ciento; azúcar, 18.33 por ciento; y chocolate en polvo, 9.29 por ciento.



En este tenor, el organismo sostuvo que la reactivación económica que se necesita debe ser con bases sólidas de consumo, con el uso responsable del crédito y no con un consumo artificial que lleve a la morosidad.



“Resulta peligroso promover un consumo artificial, que no es otra cosa que provocar un endeudamiento impagable; reactivar la economía no significa encharcar más a la gente”, concluyó Cuauhtémoc Rivera.









Con información de Milenio