Pequeños grupos de agentes del INM resguardan frontera sur ante caravana migrante

“Me permite sus documentos migratorios por favor”, solicitaban en forma amable jóvenes agentes migratorios a los tripulantes que descendían de una “cámara” como se le conoce a la embarcación.



“Voy aquí nada más a la farmacia a comprar unos medicamentos para la diabetes”, respondió una mujer adulto mayor.



“Sin su documento migratorio no puede pasar, debe regresar por favor”, le respondió la oficial.



Un pequeño grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) resguardan el puente fronterizo Rodolfo Robles y siete pasos informales del río Suchiate, que divide a México con Guatemala; para impedir el ingreso de la caravana migrante que transita por el vecino país y que pretende llegar a territorio nacional en los próximos días, para luego seguir a Estados Unidos.A diferencia del pasado viernes en que el comisionado del INM, Francisco Garduño Yañez exhibió ante medios de comunicación a más de medio millar de efectivos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) en la margen del río Suchiate, este sábado sólo grupos de cinco agentes migratorios custodiados por dos de la Guardia Nacional destacamentados en siete puntos informales; solicitaban sus permisos migratorios a los pasajeros que llegaban a la orilla del afluente a bordo de improvisadas embarcaciones construidas de neumáticos de tractos y tablas.debido a que por el tipo de cambio que favorece a Guatemala sale más económico y no le habían solicitado documento para ingresar a México.Comerciantes procedentes de Guatemala explicaron que a pesar de que el pasado viernes había un fuerte dispositivo de seguridad a la orilla del río no les había solicitado documentos para ingresar a territorio mexicano, pero hoy sí.se le negaban el ingreso a territorio mexicano y se le invitaba a regresar de forma voluntaria.Personas que se dedican al cruce de personas y mercadería a ambos países a través de improvisadas embarcaciones, dijeron que esta medida de no permitir el ingreso de comerciantes guatemaltecos afecta la economía de esta localidad fronteriza que se sostiene del comercio de abarrotes, ropa, calzado, trastes, entre otros artículos.Abundaron que la llegada de caravanas de migrantes procedente de Honduras siempre les afecta, debido a que se paraliza el comercio.Hasta este sábado,y se espera la llegada en las próximas horas a esta frontera Sur.