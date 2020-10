¿Pequeños ladrones? Dos mapaches entran a un banco en California

Escuchar Nota



“No todos los días se llama a una organización de animales para lidiar con un robo bancario, pero dado que los ladrones de bancos eran bandidos enmascarados asilvestrados, éramos los únicos que podíamos solucionarlo”, dijo la portavoz de PHS / SPCA, Buffy Martin Tarbox, en un comunicado.

“Había huellas de patas embarradas en un árbol fuera del banco, por lo que sospechamos que los mapaches treparon por el árbol hasta el techo del banco, y luego de alguna manera lograron arrastrarse por los conductos de aire y cayeron a través de las tejas del techo al piso del banco”, dijo Tarbox.

Los rescatistas de animales en California tuvieron que hacer una visita a un banco para ahuyentar a unos “sospechosos bandidos enmascarados”. Se trataba de dos mapaches.También añadió que los mapaches se mostraron reacios a irse.“Los gerentes del banco dejaron entrar a nuestro personal de rescate, y después de unos 10 minutos de perseguir a los mapaches por el banco, finalmente pudimos ahuyentarlos fuera. Al parecer, no querían salir del banco”, dijo.“Había varias tejas del techo rotas, y los mapaches habían derribado papeles e incluso una computadora. Afortunadamente, los mapaches no resultaron heridos durante su escapada matutina y, que sepamos, no se fugaron con dinero”, aclaró la asociación protectora de animales.Con información de La Opinión