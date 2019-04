Pequeños terremotos no registrados sacuden California

Usando potentes sistemas informáticos y una técnica llamada combinación de plantillas, científicos de Caltech han identificado millones de pequeños terremotos no identificados previamente.Los nuevos datos, que abarcan de 2008 a 2017, revelan que hay alrededor de 495 terremotos diarios en todo el sur de California, con un promedio de aproximadamente tres minutos de diferencia.El estudio, publicado en Science el 18 de abril, expanden el catálogo de terremotos para esa región y período de tiempo en un factor de 10, lo que lo hace crecer desde aproximadamente 180.000 terremotos registrados hasta más de 1,81 millones.Este aumento de 10 veces en el número de terremotos registrados representa la catalogación de temblores pequeños, entre magnitud negativa 2.0 (-2.0) y 1.7, posible gracias a la amplia aplicación de una técnica de identificación que requiere mucha mano de obra y que normalmente solo se emplea en escalas pequeñas. Estos terremotos son tan pequeños que pueden ser difíciles de detectar en medio del ruido de fondo que aparece en los datos sísmicos, como las sacudidas del tráfico de automóviles o la construcción de edificios."No es que no sabíamos que se estaban produciendo estos pequeños terremotos. El problema es que pueden ser muy difíciles de detectar en medio de todo el ruido", dice Zachary Ross, autor principal del estudio y académico postdoctoral en geofísica.Para superar la baja relación señal-ruido, el equipo recurrió a una técnica conocida como "coincidencia de plantillas", en la que se usan terremotos un poco más grandes y más fáciles de identificar como plantillas para ilustrar a qué se parece en general la señal de un terremoto en una ubicación determinada. Cuando se identificó un posible candidato con la forma de onda correspondiente, los investigadores escanearon registros de sismómetros cercanos para ver si la señal del terremoto se había registrado en otro lugar y se podía verificar de forma independiente.La coincidencia de plantillas funciona mejor en regiones con sismómetros muy espaciados, ya que los eventos generalmente solo se correlacionan bien con otros terremotos en un radio de aproximadamente 1 a 2 millas, según los investigadores. Además, como el proceso es computacionalmente intensivo, en el pasado se limitó a conjuntos de datos mucho más pequeños. Para el presente trabajo, los investigadores confiaron en una serie de 200 unidades de procesamiento de gráficos (GPU) potentes que trabajaron durante semanas para escanear el catálogo, detectar nuevos terremotos y verificar sus hallazgos.Sin embargo, los hallazgos valieron la pena, dice Hauksson. "La sismicidad a lo largo de una falla afecta a las fallas y los temblores que la rodean, y esta imagen recientemente desarrollada de la sismicidad en el sur de California nos dará nuevos conocimientos sobre cómo funciona eso", dice. El catálogo ampliado de terremotos revela las sacudidas no detectadas previamente que preceden a los grandes terremotos, así como la evolución de enjambres de terremotos. El conjunto de datos enriquecido permitirá a los científicos obtener una imagen más clara de cómo los eventos sísmicos afectan y se mueven a través de la región, dice Ross.