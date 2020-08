Perderá FIL millones ante cancelación de Sharjah

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Además de tener pérdidas de al menos 30% de sus ingresos, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se quedará sin la inversión que supone la visita del invitado de honor para este año: Sharjah, una de las siete regiones de los Emiratos Árabes Unidos.



Sharjah suspendió su visita a causa de la pandemia, aseguró Karima El Azizi, directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Feria Internacional del Libro de Sharjah organizada por el Sharjah Book Authority.



“Lamentablemente este año no podremos ir a Guadalajara debido a la pandemia”, apuntó Karima El Azizi.



Aunque no hay cifras de la inversión que Sharjah haría en su presencia en el encuentro, los antecedentes de otras regiones o países invitados promedian cerca de 1.9 millones de euros, que representaría cerca de 50 millones de pesos, de acuerdo al tipo de cambio vigente.



Además, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, expresó en una entrevista el mes pasado, que la fiesta tendrá un déficit de más de 30%, que representa cerca de 35 millones de pesos de su presupuesto, ya que se otorgó un subsidio a las editoriales.



“(Sharjah) Se había tardado, quizá por cortesía, en anunciar su retiro, pero todo está muy complicado, me imagino que además del intercambio cultural el interés del país invitado siempre es generar relaciones estratégicas en materia de negocios y ahora las condiciones no lo propician, no me sorprende la decisión”, expresa el editor y fundador de Paraíso Perdido, Antonio Marts.



Por su parte, el escritor Juan Domingo Argüelles, habitual visitante de la Feria Internacional del Libro Guadalajara, advierte que es difícil que se realice en las actuales condiciones nacionales e internacionales.