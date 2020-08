Perderán papeleras 18 mmdp

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De no surtir las listas de útiles escolares, están en riesgo ventas por 18 mil millones de pesos, que es la derrama económica que obtiene el sector papelero en el periodo de regreso a clases.



La emergencia sanitaria ha provocado la caída de 70% de las ventas en el sector papelero entre los meses de marzo a julio y el cierre de unas 8 mil pequeñas papelerías, advirtieron empresarios del ramo.



Durante los meses de la emergencia sanitaria, el sector perdió 5 mil millones de pesos, pero están en riesgo los 18 mil millones de ventas que se realizan con el regreso a clases, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas (Anfaeo).



“La venta fuerte es la venta de temporada escolar, es 80% del año, si fuera una temporada normal, pero la realidad es que no vemos un detonador en el consumo como ha sido en otros años, la caída de marzo a julio es como de 70 por ciento en las ventas al consumo”, afirmó Diego Céspedes, presidente de Anfaeo.



José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, aseguró que los miembros del sector no están pidiendo que regresen las clases presenciales, sino que se planee el regreso a las escuelas y así se apoye a las empresas del sector.