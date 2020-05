“Perdí su amistad”: Andrea Escalona cuenta que Mauricio Mancera ya no le habla

Escuchar Nota

"(Me casaría) Sin duda con 'El Negro', ¿con quién tendría pasión? Con Paul porque se me hace muy divertido y me cae muy bien y, ¿a quién mataría? A Mauricio Mancera porque hace mucho eramos amigos (...) la verdad es que cuando entré a 'Hoy' perdí su amistad", señaló.



"No se ni por qué, él sabrá o les podrá contar ahí un poquito mejor, pero de la buena amistad que teníamos ya ni nos hablamos", confesó.



dejó el programa Hoy a finales del 2019 en medio de una ola de rumores sobre las razones de su salida. Aunque, el conductor en su momento aclaró que fue decisión personal, las especulaciones continúan. En esta ocasión, fuela que sorprendió al revelar que Mancera ya no le dirige la palabra.Durante la dinámicaen el programa Miembros al aire,habló de cómo se lleva con sus compañeros de Hoy y respondió a las preguntas del juego asegurando que conse casaría y amaría a; sin embargo, causó polémica al afirmar que mataría a, pues ya no son amigos.Asimismo,aseguró que ni siquiera sabe la razón por la que se rompió la excelente amistad que tenía, pues el simplemente dejó de hablarle.De inmediato,cuestionó asobre lo que había sucedido entre él y, pero evadiendo la pregunta,dijo: "No tengo nada que decir. Tenemos a alguien más, a otra famosa ¿No?", lo que generó risas entre sus compañeros de Miembros al aire.Cabe mencionar que durante la dinámica también participaron, quienes respondieron de manera sorpresiva a las preguntas de los conductores.Información por Milenio