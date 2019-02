Pérdidas de las Afores ya son historia: Consar

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, aseguró que las minusvalías presentadas a finales de 2018 en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), ya se recuperaron en lo que va del presente año.En entrevista telefónica en el programa “Despierta con Loret”, el funcionario explicó que la cancelación del Nuevo aeropuerto no derivó en estas pérdidas, ya que el Grupo Aeroportuario Mexicano aclaró que los recursos están seguros.“Hubo a nivel país un aumento en la percepción del riesgo por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros y este aumento en la percepción de riesgo se reflejó en minusvalías en muchísimos instrumentos, no necesariamente aquellos en los cuales tienen invertidos sus recursos las Afores”.Detalló que en el caso de las Afores, se registraron minusvalías en los meses de octubre y noviembre del año pasado, por alrededor de un poco más de nueve mil millones de pesos, no obstante, aclaró, estas minusvalías suelen ser transitorias y que es de esperarse que se recuperen los valores de los instrumentos que tienen invertidos los ahorros de los trabajadores.Esta recuperación se comenzó a dar en el mes de diciembre de 2018 cuando se registraron plusvalías por 28 mil millones de pesos, en tanto, en enero y lo que va el mes de febrero “ya tenemos plusvalías por poco más de 100 mil millones de pesos, de tal manera que los nueve mil que se perdieron en 2018 en su conjunto, ya son historia”, comentó.“Nuestros cálculos diarios de valuación de las carteras de afores nos muestran que ya tenemos en lo que va transcurrido del presente año plusvalías de aproximadamente 100 mil millones de pesos, estas cambian mucho de un día a otro pero hay una clara tendencia a la alza”, agregó.Aseguró que en los próximos estados de cuenta de los trabajadores se verán registrados rendimientos positivos importantes.Finalmente, recalcó que “si hay aumento de riesgo país, eso afecta a otros instrumentos, es importante señalar que estas minusvalías las registraron muchos intermediarios financieros, obviamente las Afores están en la lupa porque son los ahorros de los trabajadores, pero los bancos, casas de bolsa y cualquier otro tipo de intermediario financieros también sufrieron minusvalías”.