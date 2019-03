Pérdidas suman ya 600 mdp

Las pérdidas económicas en la Región Carbonífera ascienden a 600 millones de pesos, luego de que desde el 8 de diciembre la Comisión Federal de Electricidad diera por terminados los contratos para la compra de carbón, informó el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.“Nos están dando atole con el dedo. Debemos exigir certeza al Gobierno federal, falta voluntad y compromiso hacia una de las regiones que es fundamental para el desarrollo económico del estado.“Han adelantado que habrá una compra por el orden de 360 mil toneladas de manera emergente, y por otro lado vemos incongruencias. Por una parte, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, advirtiendo que no se va a comprar el mineral, y por otra parte el director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, haciendo una declaración totalmente en sentido contrario”, agregó.Dijo que el Gobierno Federal no sabe exactamente qué es lo que quiere y le “hacemos un llamado enérgico para que asuma su responsabilidad. Están en riesgo cerca de 10 mil empleos directos y 50 mil indirectos; entre 30 millones y 60 millones de pesos están perdidos por semana. Estamos hablando de que son 64 productores pequeños, algunos medianos no han dejado de surtir a AHMSA, y calculamos una pérdida de 600 millones de pesos hasta el 15 de marzo.“Además, cerca de 40 mil personas se quedarían sin Seguro Social, lo que equivale a más de 40% del total de la población de la Región Carbonífera”, advirtió el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.