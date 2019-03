Perdón a pueblos indígenas, ‘historia inconclusa’

La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, consideró una historia inconclusa pedir perdón o no a los pueblos indígenas, y al igual que el tema de la discriminación, de vez en cuando es importante hacer un debate, señaló.Tras ser cuestionada sobre el perdón que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey de España Felipe VI y al papa Francisco, Menchú Tum dijo que por tratarse de una historia inconclusa, por eso cada vez que hay una oportunidad sale a flote, como el caso de la discriminación, el racismo y la exclusión, un ejemplo de ello fue Yaritza -refiriéndose a la joven que participó en película Roma-, quien fue nominada al Oscar.En conferencia de prensa durante el foro Desafíos de las Mujeres en América Latina, que organizó Movimiento Ciudadano, dejó claro que no se involucra en el análisis del tema del perdón a los pueblos indígenas porque sería juez y parte, y lamentó mucho que a veces el tema se convierta en una ola más que debate, puesto que precipitan una serie de opiniones impertinentes.Menchú Tum llamó a la gente a una reflexión mucho más madura, seria, y las mujeres, dijo, tienen mucho que decir al respecto.Recordó que ha luchado a favor de los derechos de los pueblos indígenas y contra la discriminación, y está a favor de enaltecer las identidades, la aportación al mundo y la defensa de la madre tierra.La premio Nobel 1992 abundó que existen retrocesos en América Latina en los Derechos de las Mujeres; sin embargo, aclaró que los retrocesos son positivos porque significa que se avanza en la defensa de los logros.Destacó que es importante ir a fondo y ver cómo incidir de una manera global y no sólo en America Latina.La indígena guatemalteca añadió que se tienen retrocesos, sobre todo cuando no hay transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas, por ello, por momentos se observa que se tienen logros y en otros fracasos, y llamó a unir los esfuerzos de las mujeres.Invitó a ver los logros, a sistematizarlos y a la vez valorarlos: "Nosotros hemos hablado de problemas durante décadas, pero pocas veces se ven los avances y aquí somos mujeres prospectivas y activas".