‘Perdón por ser un mal padre’; hombre se despide de sus hijos antes de morir por Covid-19

uno de sus hijos compartió a través de redes sociales la noticia de su fallecimiento. "les comparto que mi amado padre, mejor conocido como Fortis, lamentablemente falleció hoy en la madrugada. Me duele en el alma. Él siempre fue mi guía, mi superhéroe".

Un paciente con Covid-19 en la Ciudad de México decidió rechazar la intubación, lo que significaba que había decidido morir.La carta fue escrita el pasado 10 de mayo, y en ella el hombre se despide de sus hijos y pide perdón por “ser un mal padre”. El mensaje fue colocado sobre el vidrio de una puerta en el hospital donde se encontraba internado.Mañana volverá, le dije que no aceptaría entubarme, creo que no lo soportaría, dijo que entonces moriría. Estoy con oxígeno, boca abajo con dificultad para respirar. Los amo, perdónenme, perdón por no ser un buen padre. Hasta pronto. Gracias por quererme. Tu papá Fortino S.Este partes,