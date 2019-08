Perdona el United al Wolverhampton

Londres, Inglaterra.- El Wolverhampton rescató el empate 1-1 en su enfrentamiento ante el Manchester United, aunque en esta ocasión el mexicano Raúl Jiménez se fue en blanco.



El goleador tuvo una destacada actuación a pesar de no haber podido mecer las redes, pues en tres ocasiones estuvo a punto de hacer gol.



El United dio un primer aviso al minuto 18 y luego al 26', Anthony Martial abrió el marcador para poner a los visitantes en adelante, mostrando un mayor control de partido.



Jiménez le hizo un tremendo recorte a Harry Maguire, pero no pudo meter el esférico para apoyar a su equipo, que se quedó con ganas de sacar la victoria.



Antes de irse al descanso de medio tiempo, el mexicano intento en dos ocasiones más, pero se encontró con una muralla llamada David De Gea.



El gol de Wolves llegó al 55' a través de los botines de Rúben Neves, quien remató luego de un tiro de esquina.



Un minuto antes, Jiménez había intentado con un espectacular remate de cabeza, pero una vez más el gol se le negó.



Los Diablos tuvieron la oportunidad de salir con la victoria, pero Paúl Pogba falló un penal y el portero Rui Patricio se levantó como el héroe del partido al 70'.



Manchester presionó los últimos minutos buscando los tres puntos en disputa, pero no pudieron encontrar la forma de doblegar a la zaga local y con 4 puntos se quedaron en el tercer lugar.



Los Wolves están en el sitio 13 con dos unidades.