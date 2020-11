Perdura la Fantasía; cumple 80 años el clásico de Disney

Escuchar Nota

CDMX-. Más allá de las críticas sobre consumismo y el emporio que ha formado alrededor de sus productos, si algo sigue caracterizando a Disney después de tantas décadas es su indiscutible hambre por innovar.



De entre todos los riesgos que ha tomado la compañía a lo largo de los años, uno sigue presente en la memoria de críticos y fans no sólo por sus visuales, sino por su contenido completamente vanguardista.









A finales de 1939, Walt Disney decidió explorar un terreno completamente nuevo que dejó con la boca abierta a todos: animar ocho breves historias que serían musicalizadas por temas legendarios de música clásica.



Bajo el cobijo de la Orquesta de Filadelfia, dirigida por el maestro de ceremonias británico Leopold Stokowski, Fantasía, estrenado el 13 de noviembre de 1940, se convirtió en el tercer gran clásico de la firma.



Su manera de acercar a los niños al mundo de las sinfonías a través de complejas secuencias, hizo que el American Film Institute la considerara la quinta mejor película de animación de la historia.



Y si bien en su momento no obtuvo el éxito esperado, la producción actualmente es considerada una pieza cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.



A 80 años de su lanzamiento, el filme sigue cautivando a chicos y grandes por su maravilloso mensaje.







Rescatan a Mickey



Cuando a finales de 1936 el ratón favorito de Disney comenzó a perder popularidad, Walt Disney ideó el corto de El Aprendiz del Brujo, basado en un poema de Goethe y musicalizado por la pieza de Paul Dukas.



El concepto de hacer coincidir animaciones con música clásica ya la había usado el estudio en 1928 con la serie de dibujos The Silly Symphonies, pero el creativo quería ir más allá en todos los niveles.



“Leopold Stokowski hablaba muy en serio sobre su oferta de hacer la música por nada de dinero. Tenía algunas ideas muy interesantes sobre el colorido instrumental, que serían perfectas para una animación.



“La unión de Stokowski y su música, junto con lo mejor de nuestro medio, es el camino perfecto hacia el éxito y debería conducir a un nuevo estilo de presentación de películas”, aseguró Disney en una carta.



Con una duración final de 9 minutos y con costos de producción elevados por los requerimientos del trabajo, Walt y su hermano Roy optaron por transformar el proyecto en un largometraje, titulado Fantasía.



Al final, esta mezcla logró poner nuevamente a Mickey como único protagonista de ese mundo fantástico.