Perfila López Obrador acuerdo por gasoductos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana se podría concretar un acuerdo con las empresas que recibieron contratos para construir gasoductos y así evitar llegar a tribunales.



En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario destacó la actitud de diálogo que mostraron los inversionistas.



"Sigue la negociación con las empresas que recibieron los contratos para construir los gasoductos. Adelanto que es posible que en esta semana lleguemos a un acuerdo y se va a llegar a este acuerdo porque las empresas aceptaron el diálogo y la revisión de los contratos que nosotros hemos considerado, ya no voy a decir la palabra, excesivos, y mostraron su disposición a llegar un arreglo para no ir a tribunales", afirmó.



Resaltó la colaboración de una empresa mexicana para llegar a este acuerdo que significará, dijo, ahorros importantes.



"Hay una empresa mexicana que dio el primer paso, ejemplar. Vamos a informar el fin de semana, vamos por buen camino, va a significar un ahorro muy importante para la Hacienda pública".



El tabasqueño dijo esperar que el acuerdo sea firmado el próximo jueves, o si las negociaciones se tardan, la próxima semana.



"Espero que lo podemos firmar el jueves, porque salimos desde el jueves, vamos a Chiapas y vamos a estar en Tabasco (...) a lo mejor lo firmamos, si se logra, el jueves temprano, aquí, ojalá y se pueda", expresó.



"Si se tarda, no quiero decir se traba, porque hay muy buen ambiente, sería la próxima semana, vamos muy bien".