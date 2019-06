Prevén segunda vuelta en Guatemala

Las encuestas parecieron acertar en el resultado electoral.La candidata a la presidencia de Guatemala Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lideró ayer los resultados preliminares con el 23.33 por ciento de los votos y con el 20 por ciento escrutado.Alejandro Giammattei, líder de la formación Vamos, quedó en segundo lugar con el 15.70 por ciento de las papeletas a su favor, según las primeras cifras del Tribunal Electoral del país divulgadas anoche.Ahora, los dos candidatos, al no haber conseguido el 50 por ciento de los votos más uno, se enfrentarán en la segunda vuelta y definitiva, que tendrá lugar el 11 de agosto.El mayor desafío para el próximo Mandatario es atajar la corrupción, aunque la campaña no auguró un futuro reformista y estuvo marcado por hechos preocupantes como la salida del jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, Óscar Schaad, por amenazas de muerte en su contra llenó la votación de incertidumbre.En este contexto, Torres, ex Primera Dama en el Gobierno de Álvaro Colom, llegó a su tercera candidatura con unseñalamiento por financiación ilícita en 2015.Por su parte, Giammattei, quien aspira por cuarta vez a la presidencia, estuvo encarcelado 10 meses en 2010 por los asesinatos extrajudiciales de varios convictos en un operativo. El entonces director del Sistema Penitenciario fue finalmente absuelto de este caso.El historial judicial de los que pasarían a la segunda vuelta se enmarcó en el anuncio de Morales de que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).Por otro lado, en la jornada de ayer tuvieron lugar varios altercados, como en el municipio de San Jorge, en Zacapa, donde las autoridades de vieron obligadas a suspender las elecciones por la renuncia de la junta electoral, que supuestamente fue amenazada de muerte.También se registró un enfrentamiento entre un grupo de pobladores del municipio de Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos, con la Policía Nacional Civil cuando los vecinos cerraron el centro.Otra de las novedades de estas elecciones fue el voto de los migrantes en Estados Unidos para elegir a Presidente y vicepresidente, aunque la Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos radicados en Estados Unidos (Conguate) expresó su preocupación por la baja afluencia de votantes y la poca certeza en el proceso.El conteo de los votos se realizó ayer a cuentagotas, en unas elecciones en las que compitieron 19 aspirantes para suceder al Presidente Jimmy Morales, quien dejará su cargo en enero, y en las que los guatemaltecos escogieron, además, a un vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y la renovación de las corporaciones de los 340 municipios del país.