El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, perfiló la aprobación de la reforma laboral para marzo, aun cuando los legisladores van “contra el tiempo”.Al inaugurar las audiencias públicas sobre la reforma en materia de justicia laboral en el Palacio de San Lázaro, el también coordinador parlamentario de Morena remarcó la urgencia de aprobar la legislación secundaria para transitar de las juntas de Conciliación y Arbitraje hacia los tribunales de justicia laboral, e introducir los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones sindicales.“Nos hemos puesto la prueba de que en el mes de marzo se dictamine ya en esta Cámara de Diputados la reforma, así que estamos contra el tiempo, pero estoy seguro de que lo vamos a lograr”, puntualizó.En su turno, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, llamó a sacar adelante una reforma laboral a la altura de la transformación del país y que permita llevar la democracia al mundo del trabajo.Sostuvo que la iniciativa de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que actualmente se discute en el Congreso de la Unión es la más importante en la materia de los últimos tiempos.“Es una deuda pendiente, lo de transitar de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales, no sólo porque hay que garantizar imparcialidad en la justicia laboral, sino también porque se requería ya de procedimientos más ágiles, más expeditos, orales, en presencia del juez, que permitan agilizar los actuales juicios que duran, pues, ya conocen ustedes, muchísimo tiempo, años en resolverse”, dijo.La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, coincidió en que la justicia laboral y la democracia sindical se mantienen como una asignatura pendiente, pero expresó su esperanza en la reforma impulsada por Morena.Esto es producto de años de lucha de muchos trabajadores y trabajadoras, de expertos, aquí ya estoy viendo algunos abogados que han dado su vida para un cambio laboral justo y no lo sería sin la cuarta transformación que estamos empujando, no solo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la sociedad entera que ha estado anhelante de estos cambios desde hace mucho tiempo”, remarcó.