Periodista pide ADN de Trump tras acusarlo de violarla

"El vestido Donna Karan todavía está en el fondo de mi vestidor, sin usar ni lavar desde esa tarde", dijo. Lo vistió para una foto que ilustraba el artículo en la revista.



Los abogados de una periodista quepidieron unapara determinar si hay material genético suyo en la ropa que ella dice que vestía durante esa ocasión.para que éste presente una muestra el 2 de marzo en Washington para su "análisis y comparación con el ADN masculino no identificado presente en el vestido".cuando él rechazó su denuncia. Su abogada, Roberta Kaplan, hizo analizar el vestido de lana negra. Un informe de laboratorio adjunto a la notificación legal dice que el ADN hallado en las mangas era una mezcla de al menos cuatro personas, al menos una de ellas de sexo masculino.a, según el informe al que tuvo acceso The Associated Press. Los nombres fueron borrados.Si bien la notificación es un reclamo legal, éstos suelen dar lugar a enfrentamientos en los cuales un juez debe decidir si se obliga a su cumplimiento.The Associated Press envió un mensaje al abogado de Trump con pedido de declaraciones.A mediados del año pasado, Carroll acusó a Trump de violarla en el vestidor de una tienda de lujo a mediados de la década de 1990.Carroll dijo en un artículo publicado en junio en la revista New York y en un libro el mes siguiente, que se encontró con Trump por casualidad, conversó con él y lo acompañó al departamento de lencería para ayudarlo a elegir un regalo para una amiga no identificada. Dijo que, entre bromas, los dos terminaron en un vestidor donde Trump introdujo la mano bajo su vestido, le bajó la ropa interior y la violó mientras ella se debatía y finalmente pudo escapar.y que "jamás conocí a esta persona en toda mi vida". Sobre una foto de 1987 que los muestra con sus cónyuges de entonces en un evento de sociedad, Trump dijo que en ese momento estaba "formado en una cola".