Periodista reporta caída de árbol sobre auto ¡y descubre que es el suyo!

Ciudad de México.- Los fuertes vientos registrados en diferente zonas del país han ocasionado algunos percances que han provocado preocupación entre los mexicanos, aunque otros no tanto.



Y es que en las plataformas digitales se viralizó un video que muestra a un reportero ser víctima de las ráfagas que azotaron a Toluca, capital del Estado de México.



Alrededor de las 16:00 horas, en la avenida Juárez, entre Juan Álvarez y Arteaga, en la colonia Francisco Munguía, un árbol cayó sobre un automóvil.



Ante los hechos, un periodista fue enviado a la zona del percance, donde éste realizó una transmisión en la que se aprecia que elementos de Protección Civil quitaban el árbol.



No obstante, transcurrieron algunos segundos para que el comunicador se percatara que el vehículo afectado era suyo: “¡Ah caray! Soy yo. Le cayó a mi coche. Así me está recibiendo el 2020”.



Pese al incidente que devastó su unidad, el hombre lo tomó con humor y continuó haciendo su trabajo y detalló las ubicaciones en donde cayeron más árboles.







Con información de El Gráfico