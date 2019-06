Periodista secuestrado en Veracruz acusa nuevas amenazas

El periodista Marcos Miranda, secuestrado y liberado en Veracruz, señaló que recibió amenazas de muerte y que la patrulla que le brinda seguridad se descompuso hoy, por lo que, dijo, lo siguió un taxi.“Hoy en la mañana me dejaron sin seguridad, tuve que llevar a mi hijo a la parada del camión para que se fuera su trabajo y me sigue un taxi, tengo fotos y me estuvieron siguiendo porque no tenía seguridad, la patrulla se ponchó en la mañana casualmente y me dejan sin la otra protección en la casa”, afirmó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Además, dijo que transmitió su programa de radio desde su casa por seguridad, pero que durante la grabación recibió cuatro amenazas de muerte.“Anuncié que regresaba a transmitir mi programa y me pasa esto, me amenazan durante la transmisión, que van por mis hijos, di las denuncias a la carpeta de investigación y sólo tengo elementos para mí, pero no para mi familia, es lo que me preocupa”, comentó.El periodista añadió que durante su secuestro, sus captores le dieron detalles sobre la vida de su familia, por lo que dijo que quiere irse del país para tener seguridad.“Me quiero ir de México, han iniciado una campaña de desprestigio en el estado en mi contra, pero no me importa porque la tengo y la sostengo, no fue fraguado por mí, no me prestaría a eso, mucho menos a dañar a mi hija y ponerla en riesgo. Estoy en riesgo yo y mi familia, yo quiero irme, no soporto estar así “, indicó.En tanto, Ana Laura Pérez, presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, dijo que se ha tenido contacto con el periodista para resguardar su seguridad.Respecto a la petición de seguridad de Miranda para su familia, dijo que no se le puede otorgar porque sólo fue atacado él.“Hoy en la mañana tuvimos comunicación con él, a nosotros no nos ha comentado otro tipo de amenazas, sí ha solicitado que la vigilancia también sea extensivo a otros familiares, sin embargo, hay que tener cuidado porque la persona que está en riesgo es él”.“Dijo que los agresores, que aún con la presencia de otro familiar en el sitio, no hubo otro acto de molestia, más allá de lo traumático (el secuestro) y nosotros estamos evaluando, pero medidas de seguridad si tiene y continúan”, puntualizó.Agregó que ofreció reubicar al periodista, pero que en este momento sólo se le puede trasladar a otra ciudad del estado o en otra entidad del país.