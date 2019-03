Periodistas protestan por asesinato de Santiago Barroso

Un grupo de periodistas protestaron en Sinaloa por el asesinato de Santiago Barroso en Sonora.Los comunicadores exigieron a las autoridades federales detener los ataques en contra de periodistas en todo el país, lamentando que en la actual administración van seis compañeros asesinados.El presidente de la Asociación de Periodistas "7 de Junio" en Sinaloa, Alejandro Sicairos Rivas, aseguró que el presidente de la República se ha manifestado a favor de la libertad de expresión, pero lo que el gremio busca son resultados.Barroso fue atacado a balazos el pasado viernes 15 de marzo frente a su domicilio en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.Al grito de "ni uno más", los periodistas protestaron durante una hora en la escalinata de la Catedral de Culiacán, exigiendo también continuar las investigaciones de quienes fueron asesinados en otros sexenios; 49 en el gobierno de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto, entre ellos Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa."Lo estamos viendo en el caso Javier Valdez, donde de los asesinos intelectuales no se sabe nada de ellos, donde parece ser que la investigación no avanza, y en el caso de los asesinos materiales pues no se les ha dictado sentencia y parece que esta atorado el caso", manifestó.El líder de los periodistas en el estado reveló que en lo que van del año han registrado amenazas directas en contra de cuatro comunicadores en la entidad, lo que debe ser preocupante.