Periodistas se quejarán ante la CNDH contra Jaime Bonilla

Escuchar Nota

A diario el gobernador de BC, Jaime Bonilla, transmite en FB el informe de COVID-19, pero le ha dado por decirle a la gente que no compre periódicos, que siga la transmisión o vea su canal, PSN, porque ahí sí dicen la verdad. Esto atenta vs los empleos de las casas editoriales... pic.twitter.com/1Lpct4A9mZ — Lorena Garcia R (@LorenaGarciaRmz) July 18, 2020

por el manejo informativo de la pandemia en esta entidad,Mediante desplegados en diversos medios, pero sin actos masivos,"desde el inicio de la gestión de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California pero sobre todo a partir de lince de la pandemia de SAES Cov 2,y medios de comunicación de Baja California en el estado están lidiando con la cancelación oficial de la respuesta obligada a las consultas de transparencia con la suspensión unilateral de la publicación de información obligatoria y con un sistema informativo unidireccional y selectivo que limita la rendición de cuentas que no permite retroalimentación preguntas y contrarréplica con las autoridades estatales".El documento, firmado por 88 periodistas, precisa queen la que responde a comentarios del público y esta autoridad la que elige los temas y las preguntas que atiende no resulten bloqueos informativos que violentan el derecho de acceso a la información de los reporteros de comunicación y por ende de la ciudadanía desde esta misma vía de comunicación unilateral el ingeniero Jaime Bonilla utilizado su cargo como gobernador para agredir y estigmatizar algunos medios de comunicación que investigan el contrastar información de otras autoridades de gobierno y fin de su versión oficial"., se han registrado "ataques directos han sido contra el semanario Zeta, su directora y reporteros así como la corresponsal del diario reforma Aline Corpus y La Voz de la Frontera pero los bloqueos informativo se han extendido a un alto porcentaje de técnicas en el estado con pretextos 2019 los funcionarios de segundo y tercer nivel rechazan responder entrevistas incluso por vía electrónica sé cómo son y piden que se les permitan cuestionarios para responder por escrito lo que hacen con datos selectivos e incompletos".Por lo anterior, exigieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de los mecanismos de protección de periodistas para "sin pruebas, denostar trabajos periodísticos que no convienen a su gobierno".