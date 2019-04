Periodo de sesiones en San Lázaro concluirá con la Banda El Recodo

Con un espectáculo musical de la Banda El Recodo y una muestra gastronómica de Sinaloa, patrocinada por empresarios de esa entidad, concluirá el periodo ordinario de sesiones en el Palacio de San Lázaro el próximo martes 30 de abril.Así lo confirmaron los legisladores morenistas Sergio Mayer y Maximiliano Ruiz, respectivos presidentes de las comisiones de Cultura y de Pesca de la Cámara de Diputados, al precisar que no se trata de una fiesta con motivo del final de las sesiones ordinarias ni costará un solo centavo al órgano legislativo.“No es una fiesta, coincidió con el cierre del periodo, no es una fiesta, porque queremos dejar claro eso, que no se vaya a malinterpretar, que Cámara de Diputados está haciendo su fiesta de fin de periodo, coincidió con la fecha, y nos halaga muchísimo recibir a artistas de ese tamaño de esa calidad, que vienen a expresar su música representativa de ese maravilloso estado, así que bienvenidos todos”, dijo Mayer.Acompañados por los legisladores sinaloenses Alfredo Villegas, Casimiro Zamora, Humberto Aguilar y Fernando García, los diputados Mayer y Ruiz detallaron que la banda sinaloense liderada hoy por Alfonso Lizárraga ofreció presentarse en el Palacio de San Lázaro sin cobrar por su espectáculo.“También sumándonos, en el marco del 80 aniversario de la Banda El Recodo, quienes también amable y generosamente levantaron la mano y dijeron queremos participar, lo cual habla de su amabilidad de participar y entregarnos parte de su música”, indicó el diputado presidente de la Comisión de Cultura.Mayer agregó que la muestra gastronómica y el espectáculo musical son el inicio de una serie de presentaciones culturales de los diversos estados del país.Dijo que, en una conversación con el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se planteó dar oportunidad a todos los estados para mostrar sus expresiones culturales, gastronómicas y artesanales, así como su música en el recinto parlamentario.