Periodontitis eleva casi en nueve veces riesgo de muerte por Covid-19: experto

"Es algo que uno podría llegar a pensar, porque la periodontitis es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, es una patología de base, tal como tener diabetes o hipertensión, las cuales se sabe que agravan el covid-19", explica Fresno.



"Los pacientes con patología periodontal deberían consultar con su dentista para recabar el diagnóstico y tratamiento adecuado, y así disminuir el riesgo de sufrir complicaciones si se infectan con el virus SARS-CoV-2", dice Mariano Sanz, académico de la U. Complutense de Madrid y coautor del estudio.

La salud de las encías podría determinar cómo el cuerpo responderá al Covid- 19.Ese es el hallazgo de un grupo internacional de investigadores cuyo estudio acaba de revelar que laaumenta el riesgo de complicaciones al contraer el nuevo coronavirus.Los resultados son varios: las personas con esta infección gingival tienen casi nueve veces más probabilidades de morir si desarrollan covid-19, así como cuatro veces más riesgo de necesitar ventilación mecánica. Además, tienen 3.5 veces más posibilidades de ser ingresados a la UCI.Las conclusiones, que se publicaron recientemente en el, cobran relevancia si se toma en cuenta que más de 90% de la población adulta en Chile presenta enfermedad periodontal, según el Minsal.Esta es una patología crónica que afecta las encías y que, sin tratamiento, puede destruir el hueso que sostiene los dientes. Algunos síntomas son inflamación y enrojecimiento, escupir sangre al cepillarse los dientes y mal aliento.De acuerdo con los autores del nuevo estudio, la ciencia ya tenía algunas pistas sobre la relación entre la periodontitis y el covid-19, ya que ambas enfermedades producen efectos inflamatorios.Para seguir indagando en el tema, el equipo analizó los casos de 568 pacientes que habían tenido covid-19, la mitad de ellos con complicaciones, quienes fueron evaluados mediante radiografías dentales para diagnosticar la inflamación a las encías. Así se confirmó que la presencia de esta se asoció con una mayor gravedad al infectarse con elConsuelo Fresno, cirujano-dentista y académica de la, comenta que el resultado de la investigación no es extraño.Y añade: "Los pacientes con el virus presentan una inflamación generalizada, y si a eso se le suma la enfermedad de las encías ya presente, que también se caracteriza por inflamación, esto podría explicar por qué tienen mayor riesgo de gravedad".Gravedad del Covid-19 se relaciona con problemas de salud en las encías: estudioEl estudio también halló que las personas con periodontitis mostraron un nivel en sangre significativamente superior de marcadores relacionados con un peor resultado para covid-19, como el recuento de glóbulos blancos y la proteína C reactiva.Esto, según concluyen los responsables del estudio, significa que los pacientes con periodontitis tienen una mayor probabilidad de desarrollar una gran inflamación sistémica, la llamada "tormenta de citoquinas", responsable del rápido deterioro de muchos pacientes.Eduardo Aguilera, especialista en periodoncia y jefe del, explica: "Efectivamente, la periodontitis podría impulsar la tormenta de citoquinas, porque es una enfermedad que no solo tiene un efecto local, en la boca. Se sabe que también libera sustancias inflamatorias que pasan al organismo a través de la circulación, provocando una inflamación sistémica que tendría impacto en el covid-19".Por eso, los especialistas llaman a consultar.