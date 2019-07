Permanece cuerpo de DJ Perplex en SLP

El cuerpo del israelí Ronen Dahan, "DJ Perplex", sigue en el Servicio Médico Legista (Semele) de San Luis Potosí a la espera de que sea reclamado por familiares, afirmó una fuente de la Fiscalía estatal.El ingreso al Semele del artista internacional ocurrió ayer tras un ataque a balazos que también mató a otro hombre en un jardín de eventos de la Colonia Cerro de la Campana, en San Luis Potosí capital, mientras se realizaba un "rave"."Aún sigue hasta que alguien venga por él", explicó la fuente estatal, "ya sea la familia o quien ellos autoricen por medio de la Embajada".De acuerdo con Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, el evento que realizó la empresa New Age Entertainment no fue avisado a las autoridades locales."Son eventos que se hacen en privado, que no hay permiso, porque las autoridades no están enteradas", argumentó a la prensa."La Embajada solicitó que le entregáramos el cuerpo, se está haciendo el trámite. Hasta ayer, todavía no se entregaba porque faltaba que vinieran de la Embajada a reconocer el cuerpo".Leal Tovías no ahondó en detalles sobre la balacera de ayer en la localidad de Tierra Blanca, pues, dijo, ello le corresponderá a la Fiscalía estatal.Mientras tanto, artistas de la esfera electrónica, como Unstable, Panayota y Faders pidieron a su seguidores un apoyo económico a la cuenta de la madre del fallecido, Janet Dahan, para poder cubrir los próximos gastos funerarios."Necesitamos su ayuda para volar el cuerpo de regreso a Israel y darle un apropiado funeral. Desafortunadamente, su familia no puede pagar los costos", publicó Panayota."Ayudemos a nuestro amigo a traerlo de regreso a casa para su viaje final".En las últimas horas, también el grupo Astral Project publicó un video del último concierto que dio DJ Perplex en México.