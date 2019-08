Permanece en DIF hija de migrante muerto

La hija del migrante que fue asesinado por agentes estatales en Saltillo, Coahuila, permanece en la Casa de las Niñas y Niños del Sistema DIF de la entidad, donde se reúne ocasionalmente con su tío, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).La menor de 8 años presenció la muerte de su padre, Marco, la noche del miércoles, cuando agentes de la Fiscalía General de Coahuila realizaron un operativo en el que dispararon contra hombres, mujeres y niños migrantes.Los extranjeros se encontraban en la Casa del Migrante de Saltillo, pero al día siguiente de los hechos la menor de 8 años fue trasladada al DIF estatal.Según la CNDH, esa fue la mejor opción que encontraron junto con la Procuraduría para Niños y Niñas y la Familia de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración (INM), para que la niña tuviera la privacidad necesaria, ya que era foco de atención por los sucesos que vivió.El tío de la menor sobreviviente, quien se encontraba en la estación migratoria del INM fue trasladado a la Casa de las Niñas y Niños para poder convivir con su sobrina."Debido a que las autoridades de Coahuila no han podido acondicionar un espacio para que se puedan reunir de manera permanente la persona menor de edad hondureña y su tío, se continuará con las convivencias en la Casa de las Niñas y Niños, durante el tiempo que sea necesario", detalló la CNDH.Agregó que el familiar de la menor realizará este domingo el reconocimiento del cadáver de Marco, para continuar con los trámites de repatriación de sus restos mortales.La CNDH también informó sobre un caso de separación familiar que ocurre en Coahuila, en el que una mujer salvadoreña permanece en la estancia migratoria de Saltillo y su hijo de dos años en la Casa de las Niñas y Niños del DIF estatal."Se continúan las gestiones por parte de la CNDH para que se lleve a cabo la convivencia y la reunificación familiar, sin embargo, el Sistema DIF de Coahuila manifiesta no tener espacio para alojar a familias, no siendo recomendable que la madre lo visite en la Casa de las Niñas y Niños, pues al separarse nuevamente causaría mayor daño al niño de 2 años", explicó el organismo."Por lo cual se ha exhortado a las autoridades de dicho Sistema, que en atención al respeto al interés superior de la niñez y su protección integral, se agilicen las acciones para que se acondicione un espacio en el cual pueda llevarse a cabo la reunificación familiar".