Permanece grave en SA hombre baleado 5 veces

Permanece en condiciones críticas el hombre que recibió 5 impactos de bala en la espalda cuando se encontraba en un área del sector Rosita Valley la madrugada del pasado lunes, informó el departamento del sheriff.En tanto la persona que aparece como sospechosa alega que él no es quien disparó y eso ha generado que el caso siga bajo investigación.Aunque las autoridades no lo han dicho de manera oficial, el ataque tiene relación a las drogas.Respecto a la situación del hombre, éste no ha enfrentado los cargos referidos porque no se ha comprobado su participación.Cuestionado sobre si le competería este hecho, el Fiscal del Distrito, Roberto Serna dijo que todo depende en qué lugar sucedió, si la agresión se dio dentro de la reservación Kikapoo, entonces será un caso federal pero si fue fuera de sus límites le corresponderá trabajarlo.Y es que la persona lesionada es un residente de la reservación y el agresor al parecer es ajeno a esa zona.