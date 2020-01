Permanecen en prisión, sin sentencia, mil 395

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En la incertidumbre sobreviven cientos de hombres y mujeres detenidos en los centros penitenciarios de Coahuila, debido a que el sistema de justicia no los sentencia ni los exonera, simplemente los olvida.



El informe del World Justice Project registra que en Coahuila hay mil 395 personas detenidas que no han recibido sentencia por ningún delito, 160 de estos reos fueron privados de su libertad durante el nuevo sistema de justicia penal.



Los procesos judiciales se convierten en un calvario para los detenidos. En promedio los reos en Coahuila sufren juicios que duran de 3 a 5 años para poder recibir sentencia o un “usted disculpe”.



Una de cada 3 personas encarceladas durante el antiguo sistema de justicia penal no sabe cuánto tiempo más tendrán que estar en la cárcel, ni siquiera si se ha probado su culpabilidad.





Dejan sentencias en el limbo en Coahuila



De acuerdo con el informe del World Justice Project (WJP), lo más probable es que en Coahuila los jueces sentencien durante los primeros dos años de iniciado el juicio, si el caso supera ese tiempo es poco probable que sea dictada la sentencia, porque se rezaga.



Sobre la crítica que el director de la Pastoral Penitenciaria de Saltillo, Robert Coogan realiza contra los jueces que sentencian sin suficiente sustento, el WJP revela que durante el antiguo sistema de justicia con el que fueron juzgados el 90% de los detenidos en Coahuila, el 80% de los jueces no iban a las audiencias, es decir, juzgaban sin estar presentes.