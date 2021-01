Permanecen hospitalizadas 4 personas por reacción adversa a vacuna anticovid

Escuchar Nota

Un total de 37 personas han presentado reacciones graves tras la inoculación de la vacuna anticovid de, de los cuales, solo cuatro se mantienen hospitalizados, señaló el director general de Epidemiología, José Luís Alomía.Alomía dijo que en las reacciones graves, se requiere al menos ser valorados y llevados a un servicio de urgencias en donde se define si requiere ser hospitalizada para un seguimiento mas especializado.De tal forma, los "33 de estos 37 han sido dados de alta. No hubo la necesidad de que continuara hospitalizados, o la evolución durante esos días en los que lo estuvieron fue satisfactorio y egresó sin problema”. Añadió que han sido 29 mujeres y 8 hombres.En la conferencia sobre el covid-19, el funcionario precisó que al corte de este viernes, un total de 3 mil 398 personas vacunadas han presentado alguna reacción, denominada Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (Esavi), de los cuales, el 99 por ciento no fueron graves.Dijo que los Esavi son sólo eventos locales, ya que la mayoría de sus manifestaciones suceden en el área donde se realizó la vacunación.Añadió que puede haber dolor, un incremento de la temperatura, puede haber un malestar, genera una febrícula que se resuelve en las siguientes horas; por lo mismo no causa mayor afectación.