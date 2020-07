Permiten autoridades se realicen juegos en campos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mientras muchos equipos están en casa esperando la voz de ataque para salir al rectángulo verde y reanudar la actividad en su temporada, en los campos atrás del Hospital General hay equipos que están jugando sin que aún se permita esta actividad.



Son conjuntos de futbol soccer que domingo a domingo están ahí sudando la gota gorda, sin tomar medidas de distancia, sin que nadie haga nada al respecto.



Van uniformados en equipos de 11 contra 11 a campos de tierra, en los que aglomeran cuatro escuadras a la vez, ya que se divide en dos y todo transcurre con normalidad, al menos la que ellos hacen.



En Saltillo aún no están permitidos los partidos de ninguna índole y estos juegos son a toda vista irregulares independientemente si hay aforo o no, pues el hecho de tener contacto entre ellos ya es una falta que amerita una tarjeta roja para estos partidos, no clandestino, pues están a la vista sin que nadie diga nada.