Permiten evento a pesar del riesgo; se juntan más de mil bikers en megafiesta saltillense

Ignorando las disposiciones del Subcomité Técnico de Salud de la Región Sureste, más de mil personas se aglomeraron para celebrar el séptimo aniversario de la creación delLos integrantes de diversos clubes se unieron al festejo, que se salió de control pues, salvo algunos,. La ingesta de bebidas alcohólicas en el estacionamiento fue factor para descuidar las medidas de salud.Todo comenzó con una rodada por el bulevar, alrededor de las 18:30 horas.por un motoclub en el Food Park, argumentó que las indicaciones recibidas de sus superiores solo incluían dar seguridad vial en el desplazamiento por las calles, y“Eso no depende de nosotros. A nosotros nos mandan a los eventos, al recorrido nomás… a nosotros nos mandan el oficio y cubrimos lo que es requerido de vialidad, nomás, ya no depende de nosotros, no sé quién organizó este evento”.Erick de León Sánchez, presidente del motoclub, explicó que realizaron la rodada y la reunión para festejar el séptimo aniversario de su fundación, y aunque solo invitaron a 200 personas, la cantidad se multiplicó de manera inesperada.“Esto es una rodadita nada más y creo que son más de mil personas… en el evento de aniversario del año pasado tuvimos 6 mil 500 personas; hoy únicamente es la rodada, atendiendo a las disposiciones sanitarias de las autoridades, no podemos hacer más, incluso se juntó un poco de gente de más de la que esperábamos”, dijo.Antes de las 20:00 horas, acudió una unidad de lay pidió desalojar el lugar, no hubo resistencia ni tampoco sellos de clausura o sanciones inmediatas. Al final, solo unos cuantos motociclistas siguieron la convivencia.