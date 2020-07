Permitirán afición en la NFL;  ¡reducirán el aforo!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Jefes de Kansas City, Cuervos de Baltimore y Empacadores de Green Bay anunciaron que reducirán la capacidad de sus estadios para la temporada del 2020 debido a la pandemia del coronavirus.



A través de un comunicado, los campeones de la NFL, Jefes, dieron a conocer la noticia, aunque no han determinado el porcentaje de aficionados que tendrá acceso a los partidos.

Por su parte, los Cuervos anunciaron que el M&T Bank Stadium reducirá dramáticamente su capacidad de 71 mil a menos de 14 mil aficionados.



Los Empacadores pidieron a los aficionados si querían apuntarse o no participar en el proceso para tener la oportunidad de reservar boletos este año. Los que decidan no hacerlo decidirán si se reembolsa su pago para el 2020 o se considera para el 2021.