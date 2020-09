Reabrirán gimnasios, casinos y cines en Nuevo León este fin de semana

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- El Gobierno estatal autorizará a partir de este fin de semana la reapertura de cines, casinos, gimnasios, spas, salones de eventos, quintas, museos y teatros, entre otros establecimientos, aunque con un aforo máximo del 30 por ciento.



La medida fue informada por el Gobernador Jaime Rodríguez a los Alcaldes metropolitanos en una reunión virtual, donde les pidió su colaboración para garantizar el cumplimiento de los protocolos y evitar un rebrote de contagios de Covid-19.



También se permitirán exposiciones, la reactivación de ligas deportivas, caravanas ciclistas, recorridos en rzrs y celebraciones en caravanas o drive thru.



En el caso de los salones de eventos no se permitirá el acceso a grupos vulnerables, y aunque habrá autorización de grupos musicales, no estarán permitidas las pistas de baile.



La reapertura se dará al tiempo que el Estado anunciará a las 15:00 horas que el semáforo epidemiológico bajó de tres a dos indicadores en rojo.



Permanecerán cerrados los salones de fiestas infantiles, guarderías y albercas públicas.



Según los datos de la Secretaría de Salud, el porcentaje de pruebas positivas disminuyó, pasando de riesgo máximo a riesgo alto, lo que permitiría la reactivación.



Se mantienen en rojo los indicadores de promedio de contagios y decesos diarios.