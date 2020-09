Perrita adopta a dos cachorros de león que fueron rechazados por su madre

Escuchar Nota

No cabe duda de que los animales son seres que pueden demostrar un inmenso cariño e incluso criar cachorros aunque no sean suyos o de su misma especie, esto sucedió conque hace poco tuvo su propio cachorro, sin embargo, adoptó a dos pequeños leones que fueron rechazados por su madre.Los hechos ocurrieron en un parque dedicado a diferentes animales salvajes, principalmente a leones ubicado en. De acuerdo con publicaciones que el parque realizó en Instagram, la perrita de raza pastor alemán llegó al lugar junto a su cachorro hace unas semanas después de que sus dueños la cedieran un tiempo.Aunque el parque menciona que a, el nombre de la perrita, no le agradan los gatos, tal parece que estos leones la hicieron cambiar de opinión, ya que los considera como suyos.En las publicaciones que el parque compartió en Instagram, entre ellas un video, se observar a Sandra junto a los tiernos cachorros leones que se alimentan junto a su también hermano, el hijo de la perrita.El parque también subió una fotografía en la que se ve a Sandra junto a uno de los leones cachorro. Incluso compartieron dos imágenes de los leoncitos que tienen solamente una semana de nacidos.Con información de Milenio