Perrito acusa a su amigo y su video se vuelve viral

Pero no siempre se portan bien cuando se quedan solos. ¿A cuántos les ha pasado que regresan a casa después de un día pesado con la ilusión de ver esas colitas moviéndose de alegría solo para descubrir un destrozo? Eso pasó con el dueño de unos labradores que grabó todo en video.Dos de ellos más pequeños acostados y un par de labradores sentados mientras el dueño les muestra un pedazo del objeto que destrozaron.Ya en otros videos hemos visto como la culpa termina por delatar al destructor que solo agacha la cabeza esperando su castigo.El culpable se mantiene firme durante el regaño intentando pasar desapercibido, después de todo eran cuatro los sospechosos y tal vez podría salirse con la suya. No contaba con que su hermano lo iba a delatar.Suavemente uno de los labradores levanta la pata para señalar al otro acusándolo de haber mordido el objeto. Cuando el culpable se da cuenta no disimula su enojo y comienza a aventarlo contra la pared.El video ya cuenta con más de 30.5 millones de reproducciones, 3.2 millones de me gusta y 35 mil comentarios. Y es que la reacción de las mascotas ya es divertida en sí misma, pero el dueño decidió agregar algunos efectos para hacer más entretenido el clip de menos de 15 segundos.Los labradores en el mismo espacio uno al lado del otro, solo que esta vez, en lugar de mostrarles un objeto destrozado, el dueño les muestra un pedazo de carne.Cuando les pregunta quién se quedará con la comida, el perrito comienza a alzar la pata para volver a señalar a su compañero hasta que lo piensa bien y la baja. Lo que vuelve a enojar al otro.Mira a estas divertidas mascotas.