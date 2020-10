Perrito callejero cuida a niño extraviado hasta encontrar a su papá

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Recientemente se viralizó la historia de Kh’amorion Taylor, un pequeño que se perdió en las calles de Saint Louis, Misouri, Estados Unidos.



Lo curioso de la historia es que tras de él, como guardaespaldas, se encontraba un perro pitbull que lo seguía a todos lados.



Una mujer que vio la escena decidió tocar las puertas de las casas cercanas para preguntar si el pequeño era hijo de alguien de por ahí, sin embargo, no recibió respuestas positivas.



Llamé a las puertas de arriba a abajo de la calle. No hubo respuestas; nadie que respondió, no reconocían al niño”, dijo la vecina, quien mientras esperaba encontrar a los padres de Kh’amorion, decidió alojarlo junto a su leal amigo de cuatro patas en su casa.



De acuerdo con información revelada en medios locales, la mujer publicó una foto del niño en su cuenta de Facebook y por suerte el papá del pequeño vio el post y salió en búsqueda de su hijo.



Aunque la familia del pequeño no se pudo quedar con el perro, la policía de Saint Louis decidió adoptarlo para que trabajara con ellos y mantuviera vigilado el vecindario.