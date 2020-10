Perrito defiende a niña de los regaños de su mamá y se vuelve viral

Escuchar Nota

Los perritos son tan buenos que siempre van a defender a sus dueños… incluso de los regaños de la mamá.Muchas veces los animalitos nos recuerdan que lo más importante es el amor, transmitirlo y mirar hacia dentro de nosotros para poder hacerlo.Resulta que la pequeña You You se puso a jugar con los costosos productos de skincare de su mamá, mientras ella se encontraba preparando la comida para el resto de la familia.Lo que la pequeña, de dos años, ignoraba es que esta travesura en realidad estaba saliéndole en un 'ojo de la cara' a su mamá.Al ver el desastre, la madre de You You se enfureció, pues apenas unos días atrás compró una de esas cremas que su hija había vaseado en la alfombra, además de romper el frasco.Su primera reacción fue abrazar a la pequeña, pero como los reclamos de la madre no paraban, la perrita optó por pelar los dientes como una forma de advertencia. Su reacción, desde luego, se ganó el cariño de las redes sociales."Todavía estaba molesta, pero también me pareció bastante divertido. Los perros encontrarían formas de expresar su amor si los tratas adecuadamente', contó Sun, la madre de la pequeña para un diario local.Después de este episodio, la madre ya no pudo continuar regañando a su pequeña, pues le pareció muy conmovedor lo que acababa de suceder.Con información de Excélsior