Perrito es arrastrado por la corriente de un río; así lo rescató su dueño

Panamá.- Nuestras mascotas se vuelven una parte muy importante de nuestra familia, y cuando están en situaciones de peligro nos podemos evitar hacer todo lo posible por salvarlos.



En redes sociales fue difundido el video de un hombre que no dudó ni un segundo en aventarse al agua para rescatar a su mascota que había caído.



Todo comenzó en un pequeño poblado de Panamá afectado gravemente por intensas lluvias, hecho que obligó a evacuar la zona, sin embargo, Manuel Calderón y su perrito ‘Fulo’, salieron de último momento, cuando el agua había crecido inundando varios caminos.







Para lograr ponerse a salvo Manuel y Fulo tenían que cruzar una calle completamente inundada y donde se había generado un río, sin embargo, Fulo no pudo contra la fuerza del agua y fue arrastrado.



Tras ver esto Manuel no lo pensó dos veces y se lanzó para salvarlo.



Medios locales indican que el video fue captado el pasado 11 de noviembre, pero fue hasta esta fecha en la que se dio a conocer a nivel mundial.



Con información de Excelsior