Perrito salva a hombre que fue sepultado por un deslave

#WATCH CRPF personnel of 72nd Battalion rescue a man trapped in landslide on Jammu-Srinagar highway near milestone 147. On following cue from CRPF dog, the troops found a man trapped in debris of the landslide which had occurred last night. The man has been admitted to hospital. pic.twitter.com/JFBP7agak0 — ANI (@ANI) 31 de julio de 2019

Alert @crpfindia dog Ajaxi found a man trapped under debris of landslide that occurred last night near milestone 147 on Jammu-Srinagar highway.

On cue from Ajaxi, @crpf_srinagar personnel of 72nd Battalion rescued the man. @CRPFmadadgaar @DrSuneem https://t.co/7V2Qwh0RgU pic.twitter.com/Jbs9dgk8SQ — Rema Rajeshwari IPS (@rama_rajeswari) 31 de julio de 2019

Un hombre que quedó enterrado vivo por un desprendimiento de tierra en la India fue rescatado por el ejército con la ayuda de un perro rastreador de bombas.Pradeep Kumar, un nativo de la aldea de Ludhwal que es conocido en la región de Jammu-Kashmir por deambular por las carreteras, quedó enterrado el martes por la noche después de que las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra, revelaron fuentes militares de la India según Daily Mail Una unidad del ejército que patrullaba la carretera al día siguiente junto con un perro rastreador llamado Ajaxi comenzaron a buscar a Kumar.El miércoles por la mañana, el escuadrón de BDD del 72º Batallón de la Fuerza Policía (CRPF, por sus siglas en inglés), estaba llevando a cabo cuidadosamente las comprobaciones a lo largo de la NH44 cuando Ajaxi, que formaba parte de su escuadrón, comenzó a dar señales de alerta a la escuadra cerca del hito 147, de acuerdo con New Indian Express Siguiendo la señal de Alaxi, el personal de CRPF comenzó a buscar entre los escombros y pronto encontró al hombre atrapado.Al personal de CRPF se unieron militares que llevaron a cabo “excavaciones cuidadosas” para rescatar a Pradeep.En un video compartido por la agencia de noticias Asian News International (ANI) se puede ver a los militares en las labores de rescate.El hombre fue llevado a un hospital cercano, reportó NDTV, pero en ese momento no pudo hablar debido a la conmoción del accidente.Múltiples deslizamientos de tierra golpearon la carretera nacional Jammu-Srinagar la semana pasada en medio de fuertes lluvias, cortando completamente la carretera.Fueron movilizadas unidades del ejército para despejar la ruta, que es la única carretera que une Cachemira con el resto de la India.A Ajaxi se le otorgó un reconocimiento por su trabajo, así como a su controlador y al oficial al mando que pidió ayuda.