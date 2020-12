Perrito ‘Sultán’ sale de casa, regresa con cejas pintadas y se viraliza

Escuchar Nota

Así le hicieron a manchas!! Ya no hay respeto!! pic.twitter.com/GuH5M5KSdr — Ricardo Hernandez (@Ricardo_hdezm) December 23, 2020

Fue a través de Twitter que la usuaria conocida comodio a conocer lo sucedido. En un corto mensaje, acompañado de la imagen de su can, señaló que “y regresó así. No descansaré hastaEn la fotografía compartida por la usuaria se puede ver al perro-con lo que parece ser plumón- de color negro, lo cual también generóenAlgunos usuarios se mofaron de lo que le sucedió al perrito y otros más aseguraban que-por dejarlo salir sin supervisión; sin embargo, varios comentarios apoyaron al perrito, asegurando que todos los animales merecen respeto y que no fue gracioso lo que le hicieron al can.Por su parte, otras personas también compartieron imágenes de sus canes -o de algunos que se encontraron en la calle- agredidos de la misma forma que “Sultán”,