Perro escucha a su dueño hablar de ‘pasear en la calle’ y su reacción te matará de risa

Actualmente, debido a la, como herramienta de prevención para evitar más contagios, muchas personas han hecho caso a la medida del confinamiento social.Esto ha cambiado la forma en que la gente vive el día a día. Pero no solo ellos han sufrido los estragos del, ya que también las mascotas se han perdido de sus salidas al exterior, ya que sus dueños no pueden salir.Es debido a esta situación que la reacción de un perrito al escuchar a su dueño decir la frase “pasear en la calle” se ha vuelto viral en, la plataforma de videos cortos.En el video subido a la red social, el por el usuario, se aprecia cómo éste fingió tener una llamada con un amigo para ver la reacción de su can. Es así que al principio, su mascota no presta mucha atención a la llamada, su conducta cambió de repente.Cuando su dueño pronunció las palabras “salir a pasear a la calle", “hacer las compras” y "traer unos premios”, lano contuvo su emoción y movió su cabeza en señal de alerta, dado que estas actividades eran sus favoritas. Aunque no se menciona el lugar de procedencia del corto, se puede escuchar al usuario con un acento posiblementeCabe señalar que el corto forma parte de un reto en TikTok, por lo que puedes encontrar clips similares, en los que se observas las diferentes reacciones de los animales domésticos, al escuchar su palabra favorita.Este simpático video ya ha superado las cuatro millones de reproducciones, cuenta con más de 550 mil “me gusta” y más de 10 mil comentarios.Otro perro que también cautivo a miles de usuarios de las redes sociales, fue el de un hombre que decidió jugarle una broma a su mascota, al asustarlo con dos tigres de juguete.