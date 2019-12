Perro pitbull mata a su dueña que sufría un ataque de epilepsia

“No creo que intentara atacarla. Creo que el perro sólo estaba tratando de ayudar a mi madre”, señaló.

Los feroces ataques de perros en contra de seres humanos que se han registrado alrededor del mundo ha estremecido a miles de personas.Un nuevo caso se suscitó en Massachusetts, Estados Unidos, luego de que unagrediera a sucuando sufría un ataque de epilepsia.De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron este viernes alrededor de las 17:00 horas, mientras que la mujer de 44 años estaba en su casa.Ahí, laidentificada comofue atacada por el can de 8 años, lo que alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.Al arribar el sitio, los agentes utilizaron una pistola táser para que el animal soltara a la dama y fue llevada a un hospital, donde perdió la vida.Según investigaciones, la fallecida ya había sufrido de estos eventos anteriormente, no obstante, su hija Heaven aseguró que el peludito no tenía esas reacciones.Con información de El Gráfico.